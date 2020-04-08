新冠肺炎疫情打亂民眾出國計畫，許多人把假期轉為國內旅遊，清明節連續假期全台各景區都出現爆滿人潮，中央流行疫情指揮中心為此發出細胞簡訊，提醒11個景點要特別注意。交通部擬將熱門景區分為警告點、行動點與管制點，規劃遊樂園區票只能賣一半，入園人數達到60％時開始進行人流管制。

根據交通部擬定的「觀光風景區公共場域及旅宿業高住宿率人流出入管制參考說明」，遊樂園區的防疫安全乘載量下修為園區遊客最大承載量50％，針對易發生大量遊客湧入的熱門主題樂園，訂定防疫安全承載量C（50％）、B（55％）、A（60％）分級應變行動方案。

主題樂園的防疫安全承載量達50％時為警告點，呼籲民眾盡量不要去；55％時為行動點，將進行人潮分流；60％為管制點，開始管制進出人潮。

針對13個國家風景區、42處景點，收費停車場收停車數達50％時，管控車輛進入；未收費停車場結合警方勸離遊客，並加強取締違規。

室內空間則採單一出入口，管制遊客進出動線，室內乘載人數達50％時，採分時分流或人群分流管制；戶外容納超過100人以上景點，採總量管制及預約分流入園人次。

(中時 )