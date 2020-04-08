新竹縣為加強校園防疫，目前各國中小都採取進校量測額溫，全程戴口罩上課，教育處對109學年度國中小新生報到，將比照新竹市增加網路報到服務，近日將公告網路操作流程，提供家長另一種報到方式，避免群聚造成防疫破口。

教育處指出，今年設籍竹縣國小新生約6832位，國中新生約6581位，將在5月2日及5月9日辦理報到，以往都是由家長攜帶入學通知單、戶口名簿等文件至學校辦理報到。

由於新冠肺炎疫情至今仍未見和緩，縣長楊文科關心校園防疫問題，對今年國中小新生除了現場報到外，指示教育處增加網路報到選項，讓家長僅需為孩子填寫基本資料，即可以完成入學報到，以減少群聚感染機會。

教育處並表示，在總量管制學校部份，因第一階段入學登記作業即將展開，仍採書審方式辦理，總量管制新生第二階段入學報到作業，家長可選擇網路報到選項。

教育處表示，近日將公告網路操作流程供，鼓勵家長多利用線上方式完成報到，降低家長對疫情的擔憂。

教育處並指出，教育部向經濟部爭取，開放立案補習班向各縣市補教協會登記購買口罩，每間限購一盒（50片裝），每片5元，新竹縣共有284間補習班登記購買。

(中時 )