雲林地檢署女檢察官莊珂惠2018年任職彰化地檢署時，偵辦妨害家庭案將黃姓被告女子帶往檢查室勘驗身體，除命全身赤裸、兩腿張開、搓乳，還指示女法警拍攝私處，涉及性騷擾，經監察院彈劾通過。她表示要收到彈劾文後再對外回應。

針對被彈劾通過，莊珂惠說，目前未收到監察院彈劾公文，等收到後閱讀內容才能回應，目前暫不回應。

莊珂惠遭投訴2018年偵辦妨害家庭案時，為採集證據，將被告黃姓女子帶往檢查室勘驗身體，除命全身赤裸、兩腿張開、搓乳，還指示女法警拍攝私處，涉及性騷擾，當時彰化地檢署強調是依法勘驗，經開會決議不予受理性騷案，但法務部長蔡清祥指示高檢署展開調查。

高檢署責成台中高分檢調查，認定莊雖未涉性騷擾，但現場無錄影錄音、專業人員在場、未告知黃女、沒有急迫性與妥適性，顯有疏失；另高分檢查出莊女在偵辦越南籍阮姓女子涉詐騙案，辱罵「妳以為台灣人好騙、台灣男人好搞」，還以卷宗摔桌，認定莊確有不當言詞。

莊珂惠為司法官訓練所47期結業，個性嫉惡如仇，在雲林地檢署服務時因偵辦多起菜脯添加物案件，被封為「菜脯公主」，後改調彰化地檢署，去年8月底再調到雲林地檢署。

(中時 )