台中市議員黃仁參選2020年平地原住民選區立委，黃妻王春梅涉嫌去年底與新北市議員忠仁･達祿斯商議向選民行賄，並交付賄款20萬元，被檢調查獲。王女否認，辯稱是「工作費」及「行政費」；忠仁･達祿斯則先自白坦承預備賄選，但複訊時辯稱因血糖降低、一時緊張才語無倫次。全案中檢偵結，依違反《選罷法》及投票受賄等罪起訴兩人。

起訴書指出，黃仁參選2020年全國平地原住民選區立委，由妻子王春梅擔任競選總部負責人；並由新北市平地原住民議員忠仁･達祿斯擔任新北市競總負責人。

王女及忠仁･達祿斯兩人涉嫌商議向新北市選民賄賂，王女先請司機送款10萬元交給忠仁･達祿斯，再轉匯10萬元，共交付總賄款20萬元，其中，2萬2200元疑是向忠仁･達祿斯買票的賄款，其他17萬多元則由忠仁･達祿斯向有投票權選民行賄。

忠仁･達祿斯請助理，整理出18人選民名冊，並各註記5千元到8萬多元不等，總金額為17萬多元，並將名單列進「新北市原住民傳則以手機翻拍名單，傳送3張照片給王女，王女接到後，以訊息要求忠仁･達祿斯將資料「收回」照片，以免留下事證，沒想到他使用「刪除」功能。

台中檢調在1月10發動搜索設在台中市的競總，到場監控時得知黃仁等人在台北舉行記者會，為另案競選幹部遭控賄選案喊冤，檢調持續監控到黃仁等人返回，才展開搜索競總行動，查獲總部電腦內名冊及仍留置在王女手機內名單等事證。

忠仁･達祿斯被傳喚到案時，先自白坦承與王女商議行賄及交付賄款時、地，名冊是預計行賄名單，他還傳話給王女「後續的20萬元，該到位的該到位」，「本來要『買票』，後來沒有買，因為後來我將錢花光了」等情節。但忠仁･達祿斯在複訊翻供，改口說20萬元是「工作費」及成立新北市總部的「行政費」，名冊是選民電訪名單。

對於翻供，忠仁･達祿斯辯稱他自白當時，因為只有吃1小口吐司當宵夜，導致血糖降低、一時緊張，才語無倫次。王女則否認預備行賄，辯稱給忠仁･達祿斯的款項，並非賄款，是「工作費」及成立新北市競總的「行政費」。

檢方追查，名單上人員都未擔任競選總部工作，且未收到任何款項，而不採信王女及忠仁･達祿斯說詞，依違反《選罷法》及投票受賄等罪起訴兩人。

(中時 )