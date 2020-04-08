原定於6月舉辦的法國安錫國際動畫影展，昨(7)日決定因新冠肺炎疫情宣告取消。主辦單位於官網發佈公告表示，「理智和國際形勢迫使我們採取負責任的行動。我們也向醫療人員及所有選擇團結和公共利益的人們表示敬意和深切謝意。」

公告中向影迷喊話，邁入60周年的安錫動畫影展向來是場派對，更像是場家庭聚會，「但我們不能自己慶祝，而你無法前來。」也因影展有多項活動，難以全數配合延期，所以決定取消影展，並在明年影展彌補慶祝60周年活動。

雖影展取消，但主辦單位也透露，15日將在網站發佈官方選片名單，非常感謝合作夥伴、供應商、創作者對影展的全力支持。

安錫國際動畫影展為世界四大動畫影展之一，每年6月於法國舉行，為期6天，是歷史悠久且規模最大的國際性動畫節。參展作品來自世界各大洲，不僅擁有國際性的動畫競賽，同時有專題研討會、動畫電影展覽交易會與創意專區，提供年輕創意者相互交流、專案競賽與媒合工作機會。

薩格勒布國際電影節同為四大動畫影展之一，今年訂定於6月8日至6月13日舉行，主辦單位於3月曾發佈新聞稿指出，「主辦單位正密切關注新型冠狀病毒的發展。由於電影節的日期還有將近3個月，將繼續進行準備工作，以期情況會有所改善，影展及相關研討會按計劃進行。」

(中時 )