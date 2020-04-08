蘋果供應鏈三王包括台積電、股王大立光與鴻海持穩趨堅，加上國泰金、富邦金等金融族群跌深反彈，而台塑四寶、台泥、中鋼、台玻、長榮等重量級傳產集團股也多輔攻，使集中交易市場加權股價指數開高震盪走高，力欲小不易，終場大漲141.08點，報10137.47點，漲幅1.41%，成交1686.27億元，收盤價創近一個月新高，接下來要挑戰3/12~13跳空下跌缺口上緣10359.98點。

另外，被動元件供應不求效應逐漸發酵，在MLCC（晶片電容）、晶片電阻與鋁質電容等報價持續看漲，且下游廠商搶拉貨下，激勵類雙龍頭國巨、華新科震盪走高直衝漲停板，除刺激大毅、信昌電、奇力新與凱美等同步亮燈漲停外，也帶動電子股包括矽晶圓、IC設計、DRAM及其他關鍵零組件等族群百花爭艷。

值得注意者，係大盤重返萬點後，國安基金什麼時候會功成身退？就現階段全球新冠病毒疫情還未有效受控，且美國紐約單日新冠死亡率還創新高觀察，市場多評估，國安基金短期仍在旁將護持台股，該國家隊法人雖不致追高，但穩定投資人持股信心，卻是居功厥偉。

亞股方面，日本宣布東京都等地進入緊急狀態後，日股反而以利空出盡反映，開低震盪走高；南韓股市同樣力守榮面，目前表現不佳者，包括大陸深滬兩市場及東南亞新興股市如新加坡、菲律賓、泰國、越南、香港、馬來西亞及印尼等，臉色多鐵青。

美股盤後電子盤方面，迄台北時間下午1：50，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等，經上下震盪後，目前暫由短多居上風，分別報漲1.35%、1.28%、1.5%及1.51%。該現象間接挹注台股在尾盤一鼓作氣，拉高至一萬零一百點之上。

業內人士指出，台股重登萬意義非凡，短期類股齊漲齊跌窘境，將逐漸分道揚鑣，未來只要新冠疫情不再惡化，且歐美新增或死亡病例若得持續趨緩，搭配大陸武漢大解禁，加上源自動物實驗的新冠疫苗已獲初步成功，將使全球經濟在第二季或迄下半年漸次恢復正軌，則台股波段再挑戰萬一不是夢。

(中時電子報)