國民黨黃復興黨部主委，今敲定由高雄市黨部副主委臧幼俠接任。

國民黨發布新聞稿表示，黨主席江啟臣已確定黃復興黨部主委，由高雄市黨部副主委臧幼俠接任；現任金恩慶主委改任主席特別顧問。

臧幼俠將軍學歷為陸軍官校41期（61年班），陸軍學院68年班、戰爭學院74年班、兵學研究所80年班。歷任連、營、旅長，兵研所高級教官、高雄市將級團管區司令、軍管及海巡作戦處長、國家動員管理學校校長、台灣南部師管區司令、高雄市兵役處長、高雄市黨部副主委等職務。

國民黨表示，黃復興黨部一向為黨內不可或缺的中堅力量，臧幼俠將軍從軍多年，資歷完整，忠黨愛國，並熟悉黨務運作又有相關行政經驗，相信接任黃復興黨部主委職務，必能凝聚黃復興黨部全體成員向心，進一步讓國民黨更團結壯大。

據悉，黨主席江啟臣已徵詢前黃復興黨部主委金恩慶意見，並獲認同；而金恩慶先前曾推薦楊姓，陸姓兩人選，但江另經其它管道推薦，最後確定由臧接任。據悉，黃復興黨部也將會大幅年輕化。

臧幼俠為37年次。因過去較少參與黨務，此次接任黃復興黨部主委，頗令人意外，算是「爆冷門」。國民黨黃復興黨部主委，今敲定由高雄市黨部副主委臧幼俠接任。

國民黨發布新聞稿表示，黨主席江啟臣已確定黃復興黨部主委，由高雄市黨部副主委臧幼俠接任；現任金恩慶主委改任主席特別顧問。

臧幼俠將軍學歷為陸軍官校41期（61年班），陸軍學院68年班、戰爭學院74年班、兵學研究所80年班。歷任連、營、旅長，兵研所高級教官、高雄市將級團管區司令、軍管及海巡作戦處長、國家動員管理學校校長、台灣南部師管區司令、高雄市兵役處長、高雄市黨部副主委等職務。

國民黨表示，黃復興黨部一向為黨內不可或缺的中堅力量，臧幼俠將軍從軍多年，資歷完整，忠黨愛國，並熟悉黨務運作又有相關行政經驗，相信接任黃復興黨部主委職務，必能凝聚黃復興黨部全體成員向心，進一步讓國民黨更團結壯大。

據悉，黨主席江啟臣已徵詢前黃復興黨部主委金恩慶意見，並獲認同；而金恩慶先前曾推薦楊姓，陸姓兩人選，但江另經其它管道推薦，最後確定由臧接任。據悉，黃復興黨部也將會大幅年輕化。

臧幼俠為37年次。因過去較少參與黨務，此次接任黃復興黨部主委，頗令人意外，算是「爆冷門」。

(中時電子報)