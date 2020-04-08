遠傳電信與韓國電信（Korea Telecom，KT）簽訂合作備忘錄（MOU），雙方將展開包括5G、數位內容以及漫遊等業務的合作，共同加速5G發展，同時導入韓國優質的影音數位內容。但目前新冠肺炎疫情在全球蔓延，為兼顧防疫需求，雙方首次透過VR（Virtual Reality，虛擬實境）的方式在線上完成簽約，為VR應用再添一例。

簽約的儀式分別由位在台北的遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋，以及人在南韓首爾的韓國電信資深副總經理PARK Hyun-jin為代表。尹德洋表示，南韓是全球最早啟動5G商轉的國家，5G用戶數居世界之冠，KT為南韓的電信領導品牌，在5G領域擁有豐富的實戰經驗，且在健全5G應用環境上著力甚深，遠傳希望開啟5G的多元合作後，力拼用戶首年升級轉換率上看20%。

遠傳電信在5G競標過程中，取得3.5GHz及28GHz頻段各80MHz及400MHz後，正積極展開5G建設，衝刺5G商轉服務。KT則是在2018年平昌冬季奧運會上推出全球第一個5G服務的業者，也自2019年4月起開始5G商轉，是新世代行動通訊服務的佼佼者。

(中時 )