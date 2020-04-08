中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增3例COVID-19(武漢肺炎)病例，為2例境外移入及1例本土。本土個案為30多歲女性(案379)，近期無出國史，平時活動地以住家及周邊地區為主。個案於4月4日出現發燒、流鼻水症狀就醫，由醫院採檢通報，於今日確診。衛生單位已初步掌握接觸者共21人，包括個案同住家人及就醫接觸者等，將持續調查個案是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。
指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案分別為20多歲女性(案377)及60多歲女性(案378)。其中案377於西班牙就學，3月22日入境後進行居家檢疫，3月23日出現喉嚨乾痛及腹瀉症狀，並自行服藥，4月4日地方政府追蹤個案健康狀況時，個案表示持續有流鼻涕及鼻塞情形，且有輕微腹瀉、胸背痛等症狀，因此由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。
案378於2月16日至3月29日前往印尼探親，返國後進行居家檢疫，於4月1日出現咳嗽症狀，4月4日因身體不適就醫，經診斷有呼吸困難、發燒、全身倦怠無力及肺炎等情形並收治住院，5日由醫院採檢通報，於今日確診。
(中時電子報)
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