羅志祥7日遭爆清明時節在宜蘭，找來20位身材傲人的性感女郎大開泳池派對，其中「JKF」4月封面，擁有E級豪乳的女模唐琦琦赫然在列。擁有演藝圈10年以上資歷的她，最早是以歌手身份入行，「17 歲原先是因為華納唱片找上我才開始接觸演藝工作，不過有些家裡因素的關係，再來是我選擇回去幫忙，後期才會選擇以模特兒這份職業，持續在這個圈子裡發展。」

在演藝圈闖蕩超過10年，唐琦琦透露想退居幕後的念頭。（圖／JKF提供）

「被性感包覆的女子」形容唐琦琦不為過，個性看似有些少根筋卻有一顆始終替朋友著想的心意，她觀察圈子不乏新人加入，但缺少了可以帶領新手的領導人，暗示未來即將褪下鎂光燈：「我算是滿資深的模特兒了，現在是邁向下個階段的好時機，之後有可能慢慢轉幕後，我想要變成引導別人做事的那一方。」

「被性感包覆的女子」的唐琦琦，榮登JKF4月封面。（圖／JKF提供）

初出道時曾因不被家人認同而受挫，唐琦琦表示堅持下去最重要，「職業倦怠才最讓人害怕，因為你可能一想到這份工作、早起得梳化時，你的心裡就有著煩悶和躁鬱，當時會不斷思考自己為什麼要做這行，這種時候就非常需要看幾篇正能量的文章，或是和朋友談心，很多時候只要心態一轉，任何事就會豁然開朗。」她透露也會透過旅行犒賞自己，泰國是最喜歡的國家，每年都會向四面佛許願，一方面是保佑業績，也是為了遠離小人。

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(中時電子報)