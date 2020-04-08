大立光(3008)將於4月9日舉行法說會，法說會前陸續有外資押寶報告，今天續有美系外資重申「建議加碼」評等，目標價4400元，在多數外資正面看待下，今天大立光盤中股價走高，站上3900元關卡。

大立光將於4月9日舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季營運展望，由於大陸地區全面復工、工作天數恢復正常，大立光3月合併營收躍升至54.44億元，月增48.26%，年成長38.67%，突破50億元關卡，為2019年11月以後單月新高，亦是歷年同月新高，累計第1季合併營收為132.14億元，年成長34.52%；不過大立光表示，受到新冠肺炎疫情影響，客戶需求減弱，4月拉貨動能看起來較3月下滑。

儘管大立光預告4月拉貨動能將較3月下滑，外資在法說會前陸續發布的報告卻多站在力挺大立光，其中又以美系外資對大立光前景看法最為正面，其中一家美系外資認為，儘管市場對智慧型手機看法負面，且iPhone需求可能年減6%到10%，但鏡頭需求仍可望因三鏡頭帶動年增5%到10%，且未來智慧型手機相機升級可能不在多鏡頭，而是在功能方面，如：更高光學變焦等升級等，加上7P將在今年成為大陸手機主鏡頭的主流，而iPhone也將在今年下半年升級為7P，由於今年上半年基期較低，且鏡頭將進一步升級，預期大立光2021年營收增長將重新加速，維持「建議買進」評等，目標價4800元。

另兩家美系外資認為，受到新冠肺炎疫情影響，智慧型手機需求低迷，恐影響大立光今年營運，其中一家將大立光今年及明年每股盈餘分別調降3%及1%，每股盈餘分別為240.6元、301.6元，不過以今年下半年及明年上半年獲利本益比16.7倍計算，重申「買進」評等，目標價由4150元調高至4290元；另一家則認為，受惠於iPhone 11及新款iPhone SE2備貨需求，預估大立光第2季營收應可季增14%，重申「加碼」評等，目標價維持4400元。

至於日系外資則認為，新冠肺炎疫情對大立光影響僅是短期，看好大立光受惠於鏡頭規格升級趨勢，預估今年及明年獲利可望將年增17%到28%，加上大立光今年下半年有機會贏得iPhone新機3D感測鏡頭訂單，重申「買進」評等，目標價維持6000元。

(時報資訊)