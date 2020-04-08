日勝生(2547)積極搶食循環經濟商機，受到多頭肯定，今日股價開高走高，尾盤漲幅在3%以上。日勝生除了計畫以子公司整合旗下資源技術，作為發展循環經濟事業投資主體，未來也不排除投資環保、能源、再生水資源等相關事業。

日勝生擬擴大循環經濟事業，以100%持有的子公司「日鼎循環經濟投資控股(股)公司」，由股份轉換方式，整合旗下能源事業日鼎水務企業(股)公司及鼎勝綠能科技(股)公司，增加循環經濟事業競爭力與規模。

日勝生表示，子公司日鼎水務建置營運桃園污水下水道系統BOT案，目前每日處理水量已約5萬噸，桃園地區接管戶數也達8.7萬戶。 日鼎水務污水處理廠二期擴建已展開，預估2020年底二期污水處理廠擴建與管線完成後，日處理水量可達10萬噸；目標於2020年底前，桃園地區接管戶數到達10萬戶。子公司鼎勝綠能為環保工程專業營造，除承攬二期擴廠工程及維護，並與日鼎水務互相支援分工，未來計畫開發污泥、廢水處理，廢棄物分選系統及再生水等市場。

(時報資訊)