金曲歌王羅時豐日前進棚為新專輯拍攝形象照，穿上白色吊嘎大展操肌健身成果，讓現場工作人員大讚：「根本就是不到30歲的小伙子體態。」結實的身材完全看不出他已是51歲的大叔；羅時豐謙虛表示，這一年多在家中做徒手運動、地板運動，體脂狂下降，衣服尺碼也小了一碼，「可能是年輕時，底子打得好。」

睽違歌壇20個月，羅時豐新歌〈我的FU〉以摩登電音新曲風呈現。（圖／海蝶音樂提供）

睽違20個月後回歸華語歌壇，羅時豐本月23日將推出新專輯《體驗Experience》。今（8）日釋出首波新歌〈我的FU〉，以摩登電音的輕快曲風，挑戰從高八度唱到低八度，將近16音階的差距。MV中羅時豐更戴上酷炫神迷的墨鏡，手執麥克風帥氣地唱歌，導演還安排一個身材佼好的「小人國」比基尼辣妹，用熱舞串場。

日前拍攝形象照時，攝影師特別讓金粉從天而降灑下，為羅時豐出輯「添金」。他事後表示金光閃閃的拍攝頗為新奇，但缺點是很難洗，「油彩和金粉黏到身上，相當不好洗，回家洗了四、五次澡才勉強洗乾淨。」而收工回家時去便利商店買飲料，一身金的他還不小心讓店員受驚說：「十八銅人來了？！」

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(中時電子報)