屏東縣許多學校日前收到公文，被要求將兩蔣有關建物處理掉，因此有部分學校拆除了蔣公銅像，引起家長反彈，質疑促轉會趁疫情嚴重之際大搞去蔣。對此促轉會代理主委楊翠今天也坦言，面對蔣公銅像移除與否，應該要有社會對話過程。

楊翠於今日前往立法院司法及法制委員會備詢，被民進黨立委范雲問到處理蔣公銅像引發的爭議時表示，促轉會希望的處置方法，首先應該要有社會對話過程，這部分尊重各機關或地方政府，地方政府協商過程中提出的處置方式都很多元，真正意義不是拆或不拆銅像，而是社會討論、思考、記憶重新建構的過程，且處理方式可以很多元，可以拆除或者空間解嚴，轉為藝術形式，促轉會會把本次執行時的問題找出，以後改善。

國民黨立委林為洲質詢時也提到，民進黨籍的桃園市長鄭文燦就認為桃園兩蔣園區的蔣公銅像不應清除，因為那邊是觀光文化的景點。我們對歷史人物看法有很大歧異，對雍正、秦始皇、乾隆看法不一。時代不同，會有不同史觀，不同時代 對同一個歷史人物會有不同評價。

所以林為洲認為我們應該記取教訓，有時保留(銅像)更能讓後世知道歷史真相和不同的評價，應該共同呈現，民眾有思辨能力，民主的真義是應該有多元觀點，讓大家自行思辨，希望將來處理所謂威權象徵時可以更包容多元，採用保留的方式。林為洲建議時，楊翠也不斷點頭稱是，表示加註說明是促轉會的接受選項之一。

(中時 )