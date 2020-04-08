中市議員黃仁指20萬元是行政費 相信司法會還他清白 14:402020/04/08 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市議員黃仁指出，妻子王春梅交給忠仁･達祿斯20萬元，是「工作費」及「行政費」，名冊是選民電訪名單，相信司法會還給他清白。（陳世宗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市議員黃仁參選2020年平地原住民選區立委，黃妻王春梅去年底交付與新北市議員忠仁･達祿斯20萬元，被檢調查獲；全案中檢偵結，依違反《選罷法》及投票受賄等罪起訴兩人。黃仁指出，妻子王春梅交給忠仁･達祿斯20萬元，是「工作費」及「行政費」，名冊是選民電訪名單，相信司法會還給他清白。 (中時 ) #黃仁 #行政 #清白 #市議員 #平地原住民 #立委 #工作費 #行政費 也許您會感興趣 推薦閱讀 滿意度墊底 國民黨稱新科立委惹爭議 04:102020/04/04 政治要聞 前台北市議員魏憶龍車禍撞傷婦人遭起訴 11:362020/04/06 社會 新北市議員王淑慧議會會館 遭檢調搜索 13:562020/04/07 政治 民進黨中市主委改選 市議員李天生呼聲最高 14:182020/04/07 政治 行政院公告生煤自治條例無效 市議員建議徵收碳稅 15:582020/04/07 生活 屢遭批整天管台北高雄 王浩宇神回應網諷爆 15:542020/04/07 政治 基隆中山一路巷弄充滿危機 市議員出面呼籲政府盡快改善 16:552020/04/07 生活 首件泰籍女旅客違反防疫罰百萬 限制出境 19:052020/04/07 社會 新北市議員王淑慧涉貪汙400萬 聲請羈押禁見 01:332020/04/08 社會 南市議員洪玉鳳詐領助理補助費 一審有條件緩刑 09:502020/04/08 社會 社會熱門新聞 馬英九控名嘴陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉 - 社會 國內最大追劇盜版網 「楓林網」2主嫌為台大碩士 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 質疑口罩政策被圍剿 新店版主無懼繼續批 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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