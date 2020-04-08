台中市議員黃仁參選2020年平地原住民選區立委，黃妻王春梅去年底交付與新北市議員忠仁･達祿斯20萬元，被檢調查獲；全案中檢偵結，依違反《選罷法》及投票受賄等罪起訴兩人。黃仁指出，妻子王春梅交給忠仁･達祿斯20萬元，是「工作費」及「行政費」，名冊是選民電訪名單，相信司法會還給他清白。

(中時 )