新冠肺炎全球確診病例累計超過130萬人、國內近日累積確診病例數亦持續上升。交通部觀光局原本禁止旅行社出國至4月30日，今日再宣布，配合指揮中心防疫措施，持續暫停旅行社組團出國團及接待入境團至5月31日。

觀光局表示，旅客與旅行社間如因疫情影響取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。

(中時 )