疫情持續升溫 禁出團令再延至5月底 14:042020/04/08 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 禁出團再延至5月底。(示意圖 達志) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎全球確診病例累計超過130萬人、國內近日累積確診病例數亦持續上升。交通部觀光局原本禁止旅行社出國至4月30日，今日再宣布，配合指揮中心防疫措施，持續暫停旅行社組團出國團及接待入境團至5月31日。 觀光局表示，旅客與旅行社間如因疫情影響取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。 (中時 ) #觀光局 #旅行社 #禁出團 #出國 #5月 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢社區4月8日解封 恐生變 04:102020/04/04 兩岸要聞 機場接機成破口 周永暉遭拔局長堅稱：和我無關連 13:142020/04/05 生活 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 謊稱政府要徵收口罩 酒精代銷業者遭起訴 09:542020/04/06 社會 防堵疫情破口 李克強：防範陸地邊境疫情跨境輸入 22:332020/04/06 兩岸 不敢大疫 憂疫情反彈 武漢續社區嚴控 04:102020/04/07 兩岸要聞 家族企業遇疫情 KPMG:生存之戰 10:592020/04/07 財經 生活熱門新聞 直播》新增3確診 2例境外1例本土 累計379例 - 生活 上同間廁所被感染！最容易沾染病毒的3個地方 - 生活 急診爆炸多這類患者！ 醫籲10症狀快送醫 - 生活 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 中研院長解釋 新冠病毒恐怖死亡過程 曝唯一解法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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