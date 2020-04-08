裕隆(2201)為甩開發展自主汽車品牌事業帶來財務包袱，日前董事會決議一次認列244.65億元的鉅額虧損並進行減資，期望瘦身強健體質，待未來車市谷底反彈時，公司能輕裝上陣，重新出發。

三大法人近期也給予認同之買盤，其中，投信連續兩天共計買超3918張，外資也連續兩天共買超1979張。裕隆3月30日宣布大幅虧損，股價自3月31日起呈現連4根紅K，今天盤中放量攻上漲停18.15元。

裕隆2019年受認列合併子公司及轉投資事業虧損等影響，裕隆3月30日董事會通過2019年虧損達244.65億元，每股虧損16.61元。決議以特別盈餘公積與減資彌補虧損案，減資後實收資本額降至100億元。

裕隆去年大虧，係針對車型技術資產進行資產減損，以及帳上應收帳款評估回收風險提列損失等，期待未來車市谷底反彈時，公司財務更為健康，無後顧之憂。

裕隆預期改善財務結構後，旗下自有品牌納智捷轉型輕資產營運模式，以迎接後續發展機會。納智捷去年起啟動策略轉型，將汽車研發價值鏈中的車型平台等全面對外開放、爭取多元客戶，目前已獲Muses、Adiva等海外品牌代工業務。

另外，裕隆與鴻海簽署合資協議設立新公司，雙方合作開創產業新模式，預計推出電動車、電動機車等業務，納智捷也將陸續推出新產品，公司看好透過資源共享、開放平台，可創造規模、降低成本，逐步優化公司營運表現。

(時報資訊)