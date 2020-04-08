台中市仁愛之家長輩多，大大、宇揚、惟仕、財神、中山等國際同濟會，以及聖徳同心會、無極聖凰宮、立林、吉翔公司等團體或個人聯合捐贈42台輪椅，一起用愛守護長輩。社會局長彭懷真8日逐一頒發感謝狀，盼拋磚引玉，讓更多人響應社會公益。

彭懷真表示，對於行動不方便的長者來說，行動輔具就像是長者的雙腳，感謝民間團體與民眾無私捐贈，善盡社會責任及熱心善舉。

社會局指出，同濟會號召會員及民間團體、企業力量捐贈輪椅，幫助失能長者提升生活行動能力，促進社會參與，希望盡一己之力，關懷弱勢失能長者。

(中時 )