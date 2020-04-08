台中仁愛之家獲贈42台輪椅 謝各界響應公益 14:072020/04/08 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中仁愛之家獲贈42台輪椅，中市社會局感謝各界響應公益。（台中市政府社會局提供／陳世宗台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市仁愛之家長輩多，大大、宇揚、惟仕、財神、中山等國際同濟會，以及聖徳同心會、無極聖凰宮、立林、吉翔公司等團體或個人聯合捐贈42台輪椅，一起用愛守護長輩。社會局長彭懷真8日逐一頒發感謝狀，盼拋磚引玉，讓更多人響應社會公益。 彭懷真表示，對於行動不方便的長者來說，行動輔具就像是長者的雙腳，感謝民間團體與民眾無私捐贈，善盡社會責任及熱心善舉。 社會局指出，同濟會號召會員及民間團體、企業力量捐贈輪椅，幫助失能長者提升生活行動能力，促進社會參與，希望盡一己之力，關懷弱勢失能長者。 (中時 ) #台中 #仁愛之家 #輪椅 #同濟會 #輔具 #行動 也許您會感興趣 推薦閱讀 數位服務疫軍突起 交易熱翻 04:092020/04/05 財經要聞 大雅國際同濟會 號召捐血送酒精口罩 12:562020/04/05 生活 台中市定古蹟后里張天機宅修復 將規劃成展示場域 18:122020/04/05 生活 台中綠捷G6、G8a 招商開跑 04:102020/04/06 產業．科技 捐血送酒精防疫 出現排隊人龍 04:102020/04/06 地方新聞 陽信行動網銀「Sunny Pay（台灣Pay）」搶好康，首刷拿200元回饋金！ 09:002020/04/07 財經 老行庫抗疫 加速導入RPA 流程自動機器人 04:102020/04/07 金融．稅務 LINE SPOT新增點餐外帶 首波上線店家近5百 14:352020/04/07 科技 因應疫情衝擊 台中市准建築執照自動展延2年 18:012020/04/07 生活 標檢局抽驗行動電源 買之前先看看 12:542020/04/08 財經 生活熱門新聞 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 感染源不明的案379也住高級社區？ 指揮中心這樣回 - 生活 新增3確診 2例境外 1例本土感染源不明 清明節發病 - 生活 上同間廁所被感染！最容易沾染病毒的3個地方 - 生活 中研院長解釋 新冠病毒恐怖死亡過程 曝唯一解法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。