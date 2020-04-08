夏普擅長買下日本優質事業，透過鴻海增強成本競爭力的模式，擴大版圖。不過如何在省錢的同時，還能兼顧研發和創新，是未來持續成長的關鍵課題。

日本夏普公司3月25日宣布，將收購NEC子公司NEC顯示解決方案公司（NDS）66%股權，金額約92億日圓，預定7月1日完成作業。這是繼兩年前收購東芝筆電部門之後，再次趁日本企業整理事業版圖時進行併購、擴大經營綜效。

夏普在公告中指出，NDS以B2B的顯示器業務為主，包括液晶顯示器、商用投影機、數位電影院等產品和解決方案；而夏普正布局B2B的液晶顯示器、電子白板、商用投影機、8K相關設備等。NDS在歐美為主的全球市場有亮眼成績，夏普則在日本國內有優勢，雙方形成互補關係。

日本電機業 改走精品路線

日本一些大型電機業者為了提振業績，紛紛採取「選擇和集中」措施，不再像百貨公司一樣什麼都賣，而是壓低價格出售非核心或不賺錢的部門，專心發展重點領域，改走精品店的路線。

例如NDS 2018年度（2018年4月到2019年3月）的集團營業額為973.7億日圓，營業利益9.3億日圓，雖然不到虧損的地步，但因為與韓國及中國廠商競爭激烈，營業利益率還不到1%。賣給夏普後，NDS將更能發揮乘數效果。

日前夏普社長戴正吳接受《日本經濟新聞》採訪時指出，夏普考慮分拆液晶面板事業，造成公司股價在3月17日一度下跌6%為896日圓。

一直以來，夏普的母公司鴻海，向來擅長合併以提高綜效，夏普社長戴正吳也有「成本先生」的稱號。進入夏普旗下後，這個筆電部門成功地在2018年下半年度轉虧為盈，證明鴻海的模式可行。

不過，夏普未來獲利要持續向上，恐怕還有些困難要克服，因為這家向來以創新著稱的百年企業，研發能量已有下滑的趨勢。

從世界智慧財產權組織（WIPO）的統計可以看到，夏普申請國際專利註冊數量，2009年到2103年都躋身全球前10名內；不過，2014年前就落到10名之外，比全盛時期少了將近一半。

兼顧成本創新 夏普大考驗

戴正吳重視成本，自己也住員工宿舍以身作則，嚴格管控成本後，成功帶領夏普擺脫虧損，2017年度即開始持續獲利。不過將來要有創新的技術和商品，研發費用勢必不可少。財報中顯示，夏普2017到2019年的研究開發費都在1000多億日圓，不超過1100億日圓，不及2015年度的1414億和2016年度的1301億日圓。

營業利益比上一年度大增8.8%為1000億日圓，而且這些數字都還沒計入武漢肺炎帶來的影響。如何兼顧成本和創新，將繼續對夏普形成考驗。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)