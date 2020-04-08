在中央流行疫情指揮中心公告「室外應保持1公尺，室內保持1.5公尺」的社交距離，降低病毒感染的機會後，移民署金門縣服務站即調整作業動線。（金門縣服務站提供）

洽公民眾在等候區申辦表格，均保持安全距離。（金門縣服務站提供）

新冠肺炎疫情全球燒不停，移民署金門縣服務站用心規畫防疫措施，在「保持安全距離，熱忱服務不變」的原則下，確保洽公民眾的健康，大家平安度過難關。

在中央流行疫情指揮中心公告「室外應保持1公尺，室內保持1.5公尺」的社交距離，降低病毒感染的機會後，移民署金門縣服務站即調整作業動線，除在民眾等候區的座位上放置告示牌，提醒並約束民眾隔開使用外，也於櫃檯前劃設地貼，讓排隊申辦民眾清楚辨識和保持安全距離。

等候區規畫禁止入座的座位，降低病毒感染的機會。（金門縣服務站提供）

該站並安排同仁輪值入口處量測額溫，以及手部消毒等相關防疫措施，讓洽公民眾感到貼心，肯定健康和安全多了一分保障。

金門縣服務站主任廖蔚蘭強調，新冠肺炎日趨嚴峻，該站防疫作業嚴陣以待，從模擬異地辦公演練、設置防疫櫃檯到落實每日清潔消毒工作，落實執行層層把關，希望讓同仁有安全的辦公環境，也讓民眾於防疫期間能安心洽公，一起度過疫情的非常時期。

(中時 )