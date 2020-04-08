國防部逾18萬官兵…只分配1萬7千片口罩 立委叫屈 14:072020/04/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長嚴德今在立法院備詢。呂昭隆翻攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發在立法院表示，軍中沒有官兵確診，有39位在美就學官兵回台，正在居家隔離，另有223位官兵有家人自歐美返台，也正居家隔離。他還說，國防部每天獲配1萬7千片口罩，都在室內戴。營區都沒戴口罩。 不少立委聽到國防部每天只分配到1萬7千片口罩，都為國防部不平，並指1萬7千片口罩，怎夠18萬9千官兵用，國防部還支援政府做口罩，怎會分配這麼少。 嚴德發說，國防部獲分配的口罩，分給4類官兵使用，包括衛哨、新兵、在戰情中心等室內機敏單位以及醫護人員使用。 (中時 ) #口罩 #國防部 #官兵 #隔離 #居家隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 WHO改口 戴口罩似乎有用 04:102020/04/05 國際大事 苗栗縣衛生局教導縣民如何選用口罩 12:542020/04/05 生活 口罩族悶出大危肌！你中了幾個？ 09:302020/04/06 生活 最高7000元！北市居家隔離、檢疫補助即日起申請 12:512020/04/06 生活 口罩寄國外將解禁 2月30片民怨太少程序繁瑣 17:002020/04/06 生活 北市居家檢疫補助 最高7000元 04:102020/04/07 地方新聞 搭公車戴口罩 侯感謝民眾自律 04:102020/04/07 地方新聞 口罩存量像大黑箱 藍委籲公開總存量 13:042020/04/07 政治 加碼捐新南向國家100萬片 暗槓質疑四起！藍營呼籲 口罩改配給制 04:102020/04/08 生活新聞 台灣真的不缺口罩嗎 04:102020/04/08 時論廣場 軍事熱門新聞 美軍忙新冠疫情 陸趁良機南海固權 - 軍事 批艦長笨蛋挨轟 美海軍代理部長請辭下台 - 軍事 俄完成世界最大自走砲升級 可射化武核彈 - 軍事 艦長「不走運」被拔官 川普要介入 - 軍事 老羅斯福曾孫挺艦長：曾祖父當年也做了同樣決定 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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