國防部長嚴德發在立法院表示，軍中沒有官兵確診，有39位在美就學官兵回台，正在居家隔離，另有223位官兵有家人自歐美返台，也正居家隔離。他還說，國防部每天獲配1萬7千片口罩，都在室內戴。營區都沒戴口罩。

不少立委聽到國防部每天只分配到1萬7千片口罩，都為國防部不平，並指1萬7千片口罩，怎夠18萬9千官兵用，國防部還支援政府做口罩，怎會分配這麼少。

嚴德發說，國防部獲分配的口罩，分給4類官兵使用，包括衛哨、新兵、在戰情中心等室內機敏單位以及醫護人員使用。

(中時 )