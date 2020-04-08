蘋果(Apple Inc.)稍早前針對 iPhone 以及 iPad 釋出了最新的 iOS 13.4.1 以及 iPadOS 13.4.1 作業系統。主要以修復 Bug，提升性能、增強穩定性為主。蘋果行動設備的用戶可參考，利用時間來更新。

iOS 13.4.1

針對 iOS 13.4.1，蘋果列出的更新日誌包含：(1)修復了執行 iOS 13.4 的裝置無法與執行 iOS 9.3.6 和較早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 和較早版本的裝置進行 FaceTime 通話的問題；(2)解決了在主畫面上從快速動作選單中選擇「藍牙」時會導致失敗的「設定」App 的問題。

iPadOS 13.4.1

此版本系統的更新日誌指出：(1)修復了執行 iPadOS 13.4 的裝置無法與執行 iOS 9.3.6 和較早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 和較早版本的裝置進行 FaceTime 通話的問題；(2)解決了 iPad Pro 12.9 吋(第四代)以及 iPad Pro 11 吋(第二代)上的問題，即在控制中心或鎖定螢幕上點擊手電筒按鈕後，手電筒可能無法打開的問題。(3)解決了「設定」應用程序中的一個錯誤，該錯誤可能導致從主屏幕上的快速操作菜單中選擇藍牙失敗。

從系統的版本號碼與更新日誌內容來看，iOS 13.4.1 以及 iPadOS 13.4.1 都屬於小幅更新，以修復已知的部分 Bug 為主要目的，並沒有提供任何新功能。目前距離預計 iOS 14 等新一代作業系統初次發表的時刻(六月份 WWDC 蘋果全球開發者大會)來說，僅剩兩個多月的時間。就此推測，iOS 13.4 很可能就是最後一個屬於 iOS 13 系統的大幅更新版本。

(中時電子報)