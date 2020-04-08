高雄市長韓國瑜今早決定由前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元，赴台北高等行政法院遞狀，向法院聲請停止執行罷免案。對此，資深媒體人黃創夏寫下「困獸猶鬥？情急跳牆？殊途同歸」。他最後更斷言韓流終將覆滅！

前高雄市新聞局長王淺秋偕律師葉慶元，前往台北高等行政法院遞狀，向法院聲請停止執行罷免案。黨內人士指出，此舉主要是綠營違反選罷法規定，在直轄市市長就職未滿一年，就進行罷免活動，民進黨控制的中選會又違法掩護非法的罷免提案，國民黨支持韓國瑜訴諸司法，希望透過法院反制民進黨的違法奧步。

對此，黃創夏在臉書寫下「困獸猶鬥？情急跳牆？殊途同歸」這幾個字，並斷言韓流終將覆滅！

然而，韓國瑜此舉引來許多議論，有些網友認為「韓流已經鳥獸散」、「 韓不倒，粉不醒」、「一直期待他能夠像個真男人、主動請辭再戰」、「扭動越大，勒的越緊」。但也有網友表示「絕不能讓罷韓得逞」、「悍衛正義」、「韓市長及其團隊加油」。

(中時電子報)