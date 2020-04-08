66歲男子許祈文與前妻及友人共同開設空殼公司，他以提供金錢、食宿為對價，招攬遊民及經濟狀況不佳者為人頭，向多家銀行以信用貸款方式詐欺得手4億元，高院依詐欺罪將他判囚8年半，另有9年4月部分可易科罰金。可上訴。

判決指出，許祈文等人從2011年間起，用偽造的薪資、保險等信用資料，以人頭名義向多家銀行申請信用卡及詐取信用貸款、房屋、汽車貸款，他們還用空殼公司相互間開立不實發票虛增營業額，逃漏或幫助其他公司逃漏營業稅。

(中時 )