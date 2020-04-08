阿伯利用遊民詐貸 騙走銀行4億元 14:362020/04/08 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 66歲男子許祈文與前妻及友人共同開設空殼公司，他以提供金錢、食宿為對價，招攬遊民及經濟狀況不佳者為人頭，向多家銀行以信用貸款方式詐欺得手4億元，高院依詐欺罪將他判囚8年半，另有9年4月部分可易科罰金。可上訴。 判決指出，許祈文等人從2011年間起，用偽造的薪資、保險等信用資料，以人頭名義向多家銀行申請信用卡及詐取信用貸款、房屋、汽車貸款，他們還用空殼公司相互間開立不實發票虛增營業額，逃漏或幫助其他公司逃漏營業稅。 (中時 ) #銀行 #信用 #公司 #貸款 #遊民 也許您會感興趣 推薦閱讀 審核ing… 樂天國際最後闖關 04:092020/04/04 金融．稅務 數位服務疫軍突起 交易熱翻 04:092020/04/05 財經要聞 收益率近4％ 陸銀理財產品夯 04:102020/04/06 焦點新聞 不因疫情疏離客戶 外銀各顯神通 04:102020/04/06 金融．稅務 他擁477張信用卡 如何沒負債還賺錢？ 08:062020/04/06 日常 疫情不止 星展總部今祭第三輪紓困 10:402020/04/06 財經 臺銀降息減壓 陪客戶抗疫 04:102020/04/07 企業經營 中小企業振興貸款 升至1.5億 04:102020/04/07 財經焦點 體質好「免驚」！銀行今年配息不受限 18:412020/04/07 財經 申貸頻故障 美中小企業煎熬 04:102020/04/08 全球財經 社會熱門新聞 馬英九控名嘴陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉 - 社會 國內最大追劇盜版網 「楓林網」2主嫌為台大碩士 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 質疑口罩政策被圍剿 新店版主無懼繼續批 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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