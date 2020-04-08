高雄市長韓國瑜在總統敗選後，回歸高雄卻又要面對罷韓的挑戰，如今罷韓第二階段通過，韓國瑜團隊今日進行反擊，對中選會提出行政訴訟，要讓罷免無效；對此，前高雄市新聞局長王淺秋指出，罷免案在韓市長上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑，已違反選罷法，因此決定遞狀聲請停止執行。

對此，高雄市議員陳致中在臉書上怒批，表示韓國瑜反罷另闢法律戰場，綜觀其所提出的五大理由，實在都是政治文宣，什麼陳菊前市府害怕被清算、市民無從判斷真正政績、中選會蠻橫違法不中立等，在法律上真的說不出什麼道理，也很難說服社會大眾。但韓國瑜現在算計的，當然不是訴願、行政訴訟的結果，任何一位律師都會告訴他成功機會微乎其微，而且打官司也不會停止罷免投票！

陳致中指出，韓國瑜現在所圖謀的是法官裁准其停止執行的聲請，用白話文來說，只要法官一裁，眼看六月中就要辦的投票就甭辦了，55萬份連署書ㄧ筆一劃累積起來的民意就會瞬間變成好像垃圾紙，一拖下去可能遙遙無期，就算未來可辦，俗話說一鼓作氣、再而衰、三而竭，愈拖愈久對罷免方自然是重大的不利！韓國瑜要的是以拖待變，他主動攻擊中選會迫害，是要挑動反罷市民藍綠對決的神經，如果打官司不如願，他再冠一條司法不公的罪名，累積相罵本。

對於陳致中發出長篇大論反擊韓國瑜的作法，網友回應表示「韓國瑜太過分了」、「議定要把他罷免」、「沒辦法阻止他嗎？」但也有的網友指出，陳致中這麼大動作「是不是急了？」、「韓國瑜沒被罷免，他在高雄也快混不下去了，他當然急」、「好了啦致中」、「要不要問一下妮可？」

陳致中臉書。

(中時電子報)