增全聯、美廉社取貨！口罩實名制第4期今起預購 14:162020/04/08 中時 陳人齊 、 林周義 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為全聯。(示意圖/中時資料照/劉馥瑜攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制第4期今起預購 增全聯、美聯社取貨。(指揮中心提供) 口罩實名制預購第4期從今天起開始預購到4/10，此次除了超商，還新增了全聯、美廉社取口罩，民眾可在4/16至4/29取貨。為了因應口罩實名制14天9片，第三期4/9~4/22已購買者，可再購買第五期4/23~5/6。 (中時 ) #口罩實名制 #第4期 #預購 #全聯 #美聯社 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 《期貨》三大期指齊開高 4月台指期大漲186點 09:262020/04/06 財經 怨預購口罩沒中籤 林珍羽自認烏龍親至派出所備案說明 10:272020/04/06 社會 口罩實名制2.0第3輪 蘇揆提醒繳費 13:312020/04/06 政治 口罩實名制2.0將推「取口罩兼續訂」 唐鳳親訪超商 16:342020/04/06 生活 《期貨》三大期指聯袂開高 4月台指期上漲132點 09:092020/04/07 財經 《類股》小7、全家APP升級 領口罩再進化 08:182020/04/08 財經 《期貨》三大期指綠油油 台指期開盤下跌48點 08:552020/04/08 財經 「口罩實名制2.0」網路預購第四輪起 可至全聯領 11:592020/04/08 生活 不僅超商！第四波口罩預購 超市全聯也能領 12:582020/04/08 財經 今起預購口罩 16日開始全聯、美廉社也可領 13:372020/04/08 消費 生活熱門新聞 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 感染源不明的案379也住高級社區？ 指揮中心這樣回 - 生活 新增3確診 2例境外 1例本土感染源不明 清明節發病 - 生活 上同間廁所被感染！最容易沾染病毒的3個地方 - 生活 中研院長解釋 新冠病毒恐怖死亡過程 曝唯一解法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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