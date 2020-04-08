口罩實名制第4期今起預購 增全聯、美聯社取貨。(指揮中心提供)

口罩實名制預購第4期從今天起開始預購到4/10，此次除了超商，還新增了全聯、美廉社取口罩，民眾可在4/16至4/29取貨。為了因應口罩實名制14天9片，第三期4/9~4/22已購買者，可再購買第五期4/23~5/6。

(中時 )