武漢今天(8日)解禁封城，但仍有5百多位台灣人無法返鄉，湖北省台辦負責人8日表示，在湖北省內的台胞可按個人需要決定是否離開湖北，對於台胞無法申領健康碼，可憑現居住地社區（村）出具的健康監測證明安全有序流動，湖北各級台辦將積極協調相關單位開具出行健康證明，湖北台辦也再次批評，二月底民進黨政府將上千名在鄂台胞列入「註記管制名單」，不許他們自由返鄉，能拖就拖，能擋就擋，能堵就堵。

新華社報導，湖北省台辦負責人8日表示，隨著離漢離鄂通道管控全面解除，希望滯留湖北多日的台胞能夠順利返鄉。他指出，由於民進黨當局不斷阻撓拖延，大批台胞有家難回。從2月3日首批247名在鄂臺胞搭乘東航春節加班機從武漢返台，到3月10日第二批361名臺胞從武漢搭乘東航和華航臨時班機返台，臺胞返鄉之路波折不斷。

他說，在兩個多月的時間裡，民進黨當局始終設法阻擋在湖北的台胞回去，能拖就拖，能擋就擋，能堵就堵，直到3月下旬除武漢以外的湖北全省交通管制解除，民進黨當局仍然拒絕由兩岸航空公司就近從武漢運送台胞回家，致使目前仍有500多名需要返台的台胞滯留湖北各地。

這位負責人說，2月底民進黨當局將上千名在鄂臺胞列入「註記管制名單」，不許他們自由返鄉，湖北省台辦當時在致滯留湖北台胞的公開信中曾表示，無論有多大的艱辛困苦，堅定地和你們在一起，共同面對，共同克服。各位鄉親有任何困難、任何需求，請隨時與當地台辦聯繫，我們一定像對待自己的家人一樣，盡心盡力，傾情服務。今天我們欣慰地看到，在鄂臺胞與湖北省、武漢市居民一道，迎來了疫情得到控制、武漢市離漢離鄂通道管控解除的日子。疫情嚴重時期4名在武漢確診臺胞都得到及時救治，全部治癒。台胞金先生治癒後，還自願捐獻血漿，用於救治其他病患。這些都生動地體現了兩岸一家親，在艱難困苦面前，兩岸同胞應該更親。

湖北省台辦負責人表示，根據湖北省疫情防控指揮部通告，從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。至此，全省對外交通全面恢復，在湖北省內的台胞可按照個人需要決定是否離鄂。有關通告已經明確，無法申領健康碼的人員，包括在鄂台港澳同胞等，可以憑現居住地社區（村）出具的健康監測證明安全有序流動。湖北省各級台辦將一如既往做好為臺胞服務的工作。對離開湖北各地返台的同胞，將積極協調相關單位開具出行健康證明，同時也提醒返台臺胞務必提前按規定辦妥出入境證件。

這位負責人表示，在離漢離鄂通道管控解除後，希望民進黨當局尊重台胞返鄉需要，不要繼續無視這些台胞的利益。

(旺報 )