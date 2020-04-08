水湳實際場域與虛擬場域對照示意圖。（台中市政府交通局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府積極推動智慧運輸，在水湳經貿園區打造自駕車示範場域，繼先前讓民眾在全封閉場域實車試乘後，交通局透過虛擬情境，讓自駕巴士模擬試運行半開放場域；交通局長葉昭甫說，未來經濟部核發車牌後，即可讓自駕巴士實車測試，預計7月停靠中央公園北站等4處，開放民眾免費試乘。

葉昭甫表示，市府已於今年1月中旬邀集相關單位，就場域使用部分召開審查會議，後續由自駕車團隊，依無人載具創新實驗條例提送經濟部審查，審查至取得合法測試車牌期間約3個月，取得車牌後將即刻進行水湳經貿園區半開放道路場域實車測試。

葉昭甫說，豐榮客運2輛自駕化公車，預計今年7月起於上午9時至下午5時，在水湳經貿園區中科路及大鵬路進行5.8公里實車測試，提升自駕巴士運行能力；行駛路線包括中央公園北站、中央公園南站(兩側)、逢大站、大鵬／順平路站等4處，驗證完成後，即可讓民眾免費試乘。

葉昭甫指出，當前客運業面臨駕駛高齡化、工時限制、薪資及油料成本佔比高等經營困境，為改善營運環境並提升公車服務效能；未來將持續向爭取中央經費挹注自駕公車推動，並結合在地ICT產業優勢及幹線公車計畫，在主要幹道導入自駕車技術，提升台中市公共運輸服務品質。

交通局強調，市府結合公私部門相關單位，由交通專業顧問公司鼎漢國際工程顧問與豐榮客運領軍，建構水湳自駕車虛擬場域，設計台灣特有交通情境，提供自駕巴士模擬訓練；同時運用國內IT大廠緯創資通公司車路雲端平台，及台灣數位光訓科技公司的光纖與路側設備，組成國內自駕車MIT團隊，積極推動台中市自駕車發展。

(中時 )