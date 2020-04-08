國內最大影視盜版網站「楓林網」遭破獲。（截自網站）

民眾常在網路上追劇，其中，楓林網利用註冊在境外主機，架設免費台劇、日劇、韓劇、泰劇、大陸戲劇及歐美電影等影視頻道，供不特定民眾觀賞，並利用網路廣告點擊率賺取不法利益，網站流量高居全國所有盜版網站第1名。

刑事局電偵大隊首次與美國電影協會（Motion Picture Association，簡稱：MPA）跨境合作分享情資，透過依法蒐證並跨海委任律師提告，統計侵權金額近10億元，經報請桃園地檢署檢察官王晴怡指揮擴大偵辦。

警方調查，33歲陳姓男子、32歲莊姓男子是台大資訊相關碩士畢業，兩人創立虛設的廣告公司，利用自身專業知識破解影片來源，並透過加拿大、法國的境外雲端公司放置盜版影片，讓民眾觀賞影片前點擊廣告賺取非法獲利，經長達數月網路與金流追查，將兩嫌查緝到案，依法凍結兩人名下不法資金及不動產，總計金額超過6000多萬元。

(中時 )