智慧繳費更能防疫！雲林縣府今（8日）與中華電信舉行記者會宣布，繳納戶政規費將有12種電子支付工具，除悠遊卡外，可用3種信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、台灣Pay、Line Pay、街口支付，即日起可使用，一卡通、iCash2.0還在籌備中。
雲林縣戶政事務所自2016年推動悠遊卡繳納戶政規費，至今使用率約占戶政規費10％，可見民眾逐漸改變付費習慣。
縣長張麗善表示，據醫界指出病毒可在紙鈔、硬幣上存活4、5小時，利用行動或電子支付也能防疫。
雲林縣府推出戶政規費「升級版電子支付」，共12種方式，包括信用卡（VISA、Master card、JCB）、電子票證（悠遊卡、一卡通、iCash2.0）、行動支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、台灣Pay、Line Pay、街口支付），不過一卡通、iCash2.0還要等一下。
張麗善說，雲林縣府與時俱進推動行動支付，2019年7月推動使用手機「嗶嗶繳」APP，在家即能繳規費、罰鍰、國中小學雜費、地方稅。因應防疫期間，繳納戶政規費提供更多電子支付管道，讓繳費零接觸。
(中時 )
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