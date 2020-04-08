罷韓第二階段連署通過，今（8）日韓國瑜委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元，至台北高等行政法院遞狀，向法院聲請停止執行罷免案。王淺秋痛批，罷免鬧劇是無理取鬧，防疫當前竟花人民億元納稅錢搞政治鬥爭，並用情理法三層面來看這問題。

王淺秋指出，於情來說，韓國瑜是89萬高雄市民選出來的市長，沒有貪贓枉法、沒有貪污舞弊，此刻市長及市府團隊仍兢兢業業打拚市政、認真防疫，從登革熱疫情控制得當，到五千個大坑的填補，高雄越來越好，但有一群人為了自己的政治利益，在剛當選就喊著罷免，從不停歇，不斷為反對而反對扯高雄後腿，台灣還需要這樣繼續負面公即撕裂仇恨嗎？不能讓市府團隊好好幫高雄把市政做好？真的那麼不希望高雄好？

就理而言，王淺秋說，防疫當前，市民卻必須花1億1千萬的代價，去支付政黨鬥爭一位市長，還要擔心群聚感染防疫破功，選舉完了，還有必要花人民的納稅錢，對多數人選出來的市長政治追殺？輕易玩弄罷免，一旦成為先例，台灣民主政治將無寧日。

最後，就法而言，王淺秋表示，選罷法75條明訂，就職未滿一年者不得罷免，但第一階段的連署書，7143份簽署日期在一年前，根本無法跨過連署門檻也明顯違法，質疑中選會主委可能因是政黨派任，必須為特定立場服務，無法作出符合法令的判斷。

王淺秋北上聲請停止執行罷免案，就是希望行政法院為台灣的法治地位立下民主典範，期盼司法獨立仍站在正義這一邊。

(中時電子報)