高雄市選委會7日下午宣布罷韓連署二階過關；民進黨主席卓榮泰今受訪表示，希望國民黨能跟民進黨一樣，不介入罷韓或是反罷韓動作，在自主情況下去完成罷免行動，選舉罷免是民主行動，選舉是神聖一票，罷免更是難能可貴的一票，大家都要珍惜。

被問到，遭質疑民進黨利用公民團體罷韓？卓榮泰表示，毫無證據，但是江啟臣見韓國瑜，歷歷在目，國民黨應該自己檢討跟尊重高雄市民。

卓榮泰說，高雄市已經完成第二階段罷免連署書審查，將近四十萬高雄市民集體意志的表現，民進黨完全尊重高雄市民對於他們首長是否完全尊重繼續續任的選擇，希望這程序能夠順利成功執行。

他說，但是他也要在這呼籲，民進黨尊重高雄市民的權利，也希望國民黨也能尊重高雄市民的權利，國民黨主席上任不久就跟韓市長密會反罷韓動作，「我覺得這個對高雄市民來看，就不被尊重的感覺」。

他指出，若希望政黨不要介入，國民黨能跟民進黨一樣，不介入罷韓或是反罷韓動作，在自主情況下去完成罷免行動，選舉罷免是民主行動，選舉是神聖一票，罷免更是難能可貴的一票，大家都要珍惜。「權利在高雄市民手上，結果怎樣，當然由高雄市民決定」。

(中時 )