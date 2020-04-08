雲林縣社區營造大豐收，除了斗南林子及古坑華山社區外，斗六市鈺統娛親園、古坑鄉華南、東勢鄉東北與西螺鎮埤頭等社區，也各自腦力激盪，將區內閒置空間營造成親子悠遊的好所在，並列2020建築園冶獎社區文化景觀營造類獎。
雲林縣鈺統關懷協會為克服屋外斜坡不便行走及排水等問題，舖設碎石，斜坡嵌入木棧板，以便行走，設管蒐集及排放雨水，彩繪廢棄水塔，無心插柳成為親子園。
古坑鄉華南社區把搖搖欲墜的柳丁倉庫改造成遊客的包包大旅社，檜木主題牆，鐵捲門修飾成童軍的精神堡壘，窗台下餐桌馬賽克拼貼出刺蝟與蝸牛，意味人在陌生領域中習慣先武裝自己或是縮進舒適圈，期許該空間讓大家自在做自己。
東勢鄉東北社區修復廢棄雜貨店，重新上架古早味，成為鄉內唯一傳統的柑仔店，也是街頭巷尾訊息交流中心。
西螺鎮埤頭社區以早年學童生活日常為基調，在藝術家廖森茂、工藝師李日盛及居民共同施作下，以不怕風吹日曬的鐵雕，呈現出充滿童年夢幻的構圖，令遊客流連再三。
(中時 )
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