新冠肺炎疫情延燒，立法委員萬美玲與除臭襪品牌「Footer」一起做公益，發放3000份「抑菌口罩保護套」給桃園市桃園區內24所國小及11所國中的志工媽媽，希望她們能無後顧之憂的服務學生，也更能落實校內防疫的相關工作。

萬美玲說，將「疫菌口罩保護套」發放給國中小校內的志工媽媽，主要是因為這些志工媽媽在校內服務多年，甚至小孩畢業後仍繼續為學校服務，犧牲奉獻的精神令人感佩。

萬美玲又說，她們長時間與學童近距離接觸，提供更健全的防護措施給志工媽媽，也保護了學童，此「疫菌口罩套」不僅兼顧美觀，更重要的是其抑菌的效用，可以延長口罩使用的時間。

Footer副理廖秉洳表示，製作口罩套，並不以營利為目的，單純就是希望能夠取之於社會，用之於社會，讓更多人能夠因為口罩套而受惠，因此特別緊急挪用生產襪子的機台和產線，製作口罩套來發送，讓防疫期間重要的口罩物資能夠善盡其用。

(中時 )