清明連假的混亂防疫措施結束後，緊接而來的是五一連假，中央流行疫情指揮中心今天表示，內政部、交通部、經濟部昨天已召開會議討論商場、風景區等人潮密集處的管制方式，將會以總量管理的概念來進行。

副指揮官陳宗彥表示，針對夜市、市場以及百貨公司的管理方向，經濟部提出要朝單一出入口進行管制，會進行市場面積來計算適合容納的人流量，餐飲方面座位數要減少，也要加上隔板，百貨公司方面則以美食街為防疫重點。

風景區方面，陳宗彥說遊樂場、主題樂園以及國家公園部分，由於各園區的面積大小不同，會透過停車場來做警示，將現有停車數量減為一半，當總量達四分之一時，會先行告知用路人，並引導至其他風景區或道路。

飯店方面，目前入住的早餐也會透過交通部觀光局來去輔導，將自助式改為套餐式，避免人員接觸，寺廟參拜上等信仰中心，也會請地方政府輔導，進行單一動線的管控，並在參拜廳堂做適度人流管控，避免過度壅擠。

陳宗彥說，經濟部、交通部、內政部兩天後會再度開會，盡早將指引訂出。

(中時 )