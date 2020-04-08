雖美股開高走低，台股在台積電(2330)、股王大立光(3008)，以及鴻海(2317)等指標蘋概三雄開高帶動下，加上金融、傳產助攻，周三台股集中市場開高走高，收盤大漲逾百點，漲141點以10137點作收，衝破10100點大關，並站上萬點關卡。全日成交值為1686億元。

因肺炎疫情有緩和跡象，周二美股道瓊工業指數早盤大漲近千點，但收盤小跌26.13點。美股四大指數終場皆收低，跌幅在0.12%~0.47%間。

雖美股收低，但是台股早盤走自己的路，即將舉行法說會的大立光今早走穩，台積電續強，鴻海也跟上漲勢；台股今早在電子股領軍持續衝關萬點達陣。盤中，國泰金(2882)等大型金控帶動金融股上漲，裕隆(2201)、統一(1216)等傳產股上攻，電金傳聯手，台股越走越高，收在今日相對高點。

台股昨天收在9996.39點，大漲177.65點，三大法人合計買超63.26億元，其中自營商買超9.82億元，投信買超19.36億元，外資買超34.08億元。

三大法人重啟同步買超，成為帶動台股今早強攻萬點的推手之一。在上周清明連假後，台股本周連三天上漲，收盤站上10100點大關，為3月13日以來最高收盤價。上檔面臨3月13日開盤的大跳空缺口，3月12日收盤則在10422點。

目前歐美疫情持續蔓延，美股震盪仍大，且疫情影響產業基本面，後續變數仍多，股王大立光本周四即將召開法人說明會，以及接下來的台積電法說會將回應針對疫情對市場的影響，將是重要指標。

近日股市情緒回穩，台股加權指數持續站穩月線大關，目前上市櫃公司陸續公告3月營收，近期績優個股也都有不錯的股價表現。

雖疫情持續延燒，但本周二亞股出現彈升，今早在美股電子盤震盪走揚帶動，日股及韓股周三也都翻紅收高。台股更是站回10100點大關，表現更加強勢，不過，考量萬點之上仍有套牢壓力，台股在站回萬點後，若美股表現不佳，台股也可能將進入震盪期。

(時報資訊)