雲林縣斗南鎮林子休閒區是廢棄豬圈改造成的，榮獲2020建築園冶獎社區文化景觀營造類獎。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮林子休閒區是廢棄豬圈改造成的，紅磚是社區特色產業，也被善用來營造，形成漂亮的花牆。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮林子休閒區是廢棄豬圈改造成的，居民以紅磚砌成豬造型，還保有原來的豬食槽（左）。（許素惠攝）

雲林縣古坑鄉華山社區打造荒蕪小山坡成超級教室小學堂，呼應毗連的文學步道，獲得建築園冶獎。（雲林縣政府提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣斗南林子社區居民齊心協力，善用里內出產的紅磚，堆砌成花窗牆、豬造型，甚至台灣形狀的花台，加上竹風鈴等，將廢棄豬舍大改造成休閒區；古坑華山社區則把荒亂小山坡打造成饒富趣味的超級教室小學堂，呼應毗連的文學步道，同時摘下2020建築園冶獎，雲林縣長張麗善上午頒狀表揚。

斗南鎮林子社區理事長邱淑霞指出，早年農村每家戶幾乎都養豬，該地主舉家北遷，豬圈廢棄髒亂，經融入特色產業紅磚，堆砌成漂亮的花窗、花牆，矮籬與台灣造型花台等，輔以草皮、矮灌木等綠色植物，紅綠對比強烈。

最令人眼睛為之一亮的是，為了讓大家不忘休閒區的前世，還以紅磚砌塑成豬造型磚桌、磚椅，並保留豬食槽，居民主動提供匏瓜、門簾、竹風鈴、踩踏裁縫車等裝飾，還有茶葉與茶點等，命為「豬茗情緣」，十分怡人。

古坑鄉華山社區理事長蔡顯勇表示，華山文學步道是知名景點，為相得益彰，居民將文學步道入口一處荒蕪小山坡髒亂清除，打造大型課桌椅，並利用酒瓶、玻璃罐等廢棄物做為裝置藝術，以廢輪胎堆疊成步道，就連課桌抽屜內放的橡皮擦都栩栩如生，在文學步道的詩詞、漢學基礎上，增添許多趣味。

蔡顯勇說，華山咖啡園區面臨產業低迷的劣勢，但居民仍努力透過各種方法希望能翻轉頹勢，新冠肺炎疫情延燒，到山區踏青享受大自然最健康，歡迎大家多來。

(中時 )