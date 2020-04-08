民進黨新北市議員王淑慧遭檢舉從2011年起，利用3名人頭詐領助理費約400萬元，遭聲請羈押；民進黨主席卓榮泰今表示，民進黨的態度是一方面啟動司法，一方面啟動廉政委員會程序，雙線進行。

卓榮泰說，已經進入司法，希望司法儘速啟動，當事人部分，若能把案件說明清楚，用司法澄清自己清白這最好，否則就勇敢面對勇敢負責。

他表示黨中央有廉政委員程序，據我所知，廉政委員會會啟動討論程序，進行討論是否立案，一方面啟動司法，一方面啟動廉政委員會程序，雙線進行。

(中時 )