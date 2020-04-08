王淑慧案 卓榮泰：司法、廉政委員會雙線進行 14:392020/04/08 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨新北市議員王淑慧。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新北市議員王淑慧遭檢舉從2011年起，利用3名人頭詐領助理費約400萬元，遭聲請羈押；民進黨主席卓榮泰今表示，民進黨的態度是一方面啟動司法，一方面啟動廉政委員會程序，雙線進行。 卓榮泰說，已經進入司法，希望司法儘速啟動，當事人部分，若能把案件說明清楚，用司法澄清自己清白這最好，否則就勇敢面對勇敢負責。 他表示黨中央有廉政委員程序，據我所知，廉政委員會會啟動討論程序，進行討論是否立案，一方面啟動司法，一方面啟動廉政委員會程序，雙線進行。 (中時 ) #廉政 #司法 #委員會 #廉政委員會 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍綠黨團主張防疫紓困優先 修憲委員會成立時間待討論 16:322020/04/04 政治 民進黨2008困境 小額募款度小月 04:102020/04/05 政治要聞 新聞透視》民進黨新蘇聯現裂痕 山頭群起 01:212020/04/06 政治要聞 海派菊系開戰 罷韓成煙霧彈 01:212020/04/06 政治要聞 羅智強批民進黨、NCC干涉新聞自由 11:412020/04/06 政治 因應防疫 立法院委員會首次「視訊考察」 12:122020/04/06 政治 民進黨團退出程序委員會 高市議會仍延會 16:292020/04/07 政治 民進黨退出程序會 高市議會仍延會 04:102020/04/08 地方新聞 國土法審議 藍營甲動 抗議執政黨破壞議事慣例 09:552020/04/08 政治 這麼急？管碧玲搶排審國土法 藍黨團氣爆甲動抗議 10:352020/04/08 政治 政治熱門新聞 酸中央無法1天1口罩 柯文哲：是我就要負政治責任 - 政治 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 - 政治 影／韓國瑜聲請停止執行罷免投票 5大理由曝光 - 政治 菊系高閔琳9字怒轟「反罷韓」韓粉終於反擊！ - 政治 為何高雄人堅決要罷韓？網分析2主因嘆：這句話.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。