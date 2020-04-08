口罩實名制明起放寬，成人14天9片，兒童14天10片。台北市長柯文哲表示，依照經濟部每日1500萬片的產能，1個月應可買足28片，民眾不是假日就不需要呼吸。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果所有人都可以買28片，量一下子就會爆，光是藥局一天就需要配3000萬片，才會和現在買得到的人一樣多。大家先用看看，真的有什麼困難，再一步一步解決。

柯文哲表示，若照1天1500萬片的產能，1個月應可買足28片，口罩理想上還是需要1天1片，不是假日就不用呼吸，他之所以不敢下令學生全面戴口罩，就是因為1天戴不了1片。

陳時中表示，口罩成人14天9片、兒童14天10片，這兩周的配發量成人需要2億6700萬片，兒童則是4131萬片，遠比總人口多，換句話說，每個人去買都會夠。如果口罩1個月賣28片，量一下子就會爆，大概是目前6倍的量，光是藥局一天就要配3000萬片，才會和現在買得到的人一樣多。

陳時中表示，政府有責任把口罩分配成大家都買得到的量，一天一片很好，一天兩片也更好，隨時可以丟更好，但問題是這是防疫的物資，一天聽起來一片很順口，但36小時一片呢？依照現在的供應量，大家先用看看，真的有什麼困難，再一步一步解決。新的產險可能不穩定，我們無法用最樂觀的情況來估計供應量，總是要打點折扣。

(中時 )