因應新冠肺炎疫情，2020台中區神豐會全國公益馬拉松改線上進行，跑者自行跑步，紀錄達報名里程數即完賽，鼓勵大家自主跑或揪團跑，為自己贏得愛心獎牌和證書；另為感謝第一線醫院防疫人員的辛苦，今年神豐國際同濟會準備600份「醫護暖心便當」送給台中榮總，運動局感謝主辦單位善舉，讓跑者愛心傳遞給防疫人員。
運動局專委周崇琦8日前往台中榮總，參與「醫護暖心便當」捐贈活動，他表示，感謝主辦單位神豐國際同濟會用心結合運動與愛心公益，即使面臨嚴峻的疫情考驗，也不忘推廣路跑運動，並帶著所有跑友的愛心，為防疫工作注入一股穩定社會的力量。
神豐國際同濟會表示，神岡馬拉松活動配合防疫政策，改以線上進行，跑者自己找時間、找地方跑，只要紀錄達報名里程數即可，為鼓勵跑者，主辦單位會依照不同組別，額外加碼贈送特別禮，而申請退賽者將全額退費，不扣任何行政手續費。
報名自即日起至4月30日止，額滿將提前截止。更多資訊請至神岡馬粉絲專頁FB：https：／／www.facebook.com／ShengangMarathon／ ，或2020神岡馬線上馬報名網：https：／／lohasnet.tw／Shengang-marathon2020／ 查詢。
(中時 )
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