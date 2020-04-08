中央流行疫情指揮中心8日表示，為掌握「居家檢疫者」的健康狀況，日前宣布結合民間科技防疫能力，與宏達電（HTC DeepQ）及LINE合作建置聊天機器人「疫止神通」LINE Bot已於4月3日正式上線。另為同時掌握「居家檢疫者」與「居家隔離者」的健康狀況，指揮中心也施行「雙向簡訊」通報機制。

指揮中心指出，居家檢疫的民眾，可以在接獲簡訊通知時，點選連結將「疫止神通」帳號加入好友，並於輸入相關認證資訊後完成驗證，每日進行自主健康通報，並取得防疫相關協助資訊。截至4月7日，已有9,843位民眾透過此系統主動回報個人健康狀況。

指揮中心表示，透過「疫止神通」的運作，可以輔助第一線民政人員的關懷作業，但不會完全取代民政人員的親自關懷，即使無症狀的民眾，還是會不定時的收到關懷慰問。目前系統除了提供自主健康通報及防疫相關協助資訊外，也會在第13天、第14天及解除居家檢疫當天發送相關注意事項，提醒民眾仍需自主健康管理7天。該帳號也規劃加入LINE Music、LINE TV等免費服務，讓民眾在居家檢疫期間也可以獲得多元的紓壓消遣管道。

除了LINE Bot，指揮中心也自4月5日起，每日定時針對發送雙向簡訊給「居家檢疫」與「居家隔離」的民眾，可以透過簡訊回報自己的健康狀況。不論是簡訊與LINE Bot的自主健康通報內容，都會整合到「防疫追蹤系統」中，供第一線關懷人員掌握及瞭解。

(工商 )