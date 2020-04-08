新北市議員林裔綺，爭取東北角、基隆首條跨區免費巴士通車。（許家寧翻攝）

新北東北角幅員遼闊，大眾運輸長期缺乏，長者到醫院回診、復健以及上班族、學生通勤、通學非常不便，市議員林裔綺爭取改善偏區交通，新北市首條橫跨東北角三區，串接基隆的免費巴士「816貢寮、雙溪、基隆線」，即起正式試營運上路。

林裔綺表示，上任以來一直向侯友宜市長爭取偏鄉地區新巴士的班次及路線，縮短城鄉差距，改善及照顧偏區大眾運輸的不足，感謝侯市長東北角地區的重視，並且在交通局及各區公所通力協助下，讓這條健康幸福新巴士順利上路。

F816貢寮、雙溪、基隆線每日往返各3班次，僅平日行駛，由貢寮保健站出發，途經雙溪火車站、雙溪高中、暖暖區公所、基隆礦工醫院、基隆長庚醫院至基隆火車站，共15站，提供東北角民眾兼具就學、就醫及轉乘接駁等多種用途公車。

去程時間為上午6點50分11點45分、下午3點25分，回程時間為上午8點50分、下午1點35分、下午5點25分，逢例假日、國定假日停駛，歡迎鄉親民眾多加利用搭乘，林裔綺也提醒，疫情期間搭乘大眾交通工具記得要戴口罩。

(中時 )