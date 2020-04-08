新冠肺炎疫情延燒，高市府防疫總動員，市長韓國瑜8日馬不停蹄視察鳳山區公所防疫措施，並慰問里幹事；韓國瑜感謝辛苦投入防疫第一線的里幹事，也希望大家的努力能維持高市社區零感染，也會協請財政單位研擬對於里幹事超班超時給予實質補貼。(劉宥廷攝)

新冠肺炎疫情延燒，高市府防疫總動員，市長韓國瑜8日馬不停蹄視察鳳山區公所防疫措施，並慰問里幹事；韓國瑜感謝辛苦投入防疫第一線的里幹事，也希望大家的努力能維持高市社區零感染，也會協請財政單位研擬對於里幹事超班超時給予實質補貼。

韓國瑜今下午抵達鳳山區公所，先在一樓的會議室與區長、課長及里幹事座談，韓國瑜當面詢問里幹事在防疫期間，遇到最大困擾的事及最欠缺什麼、提出物質上需求；鳳山區公所課長認為，人力上的需求還是面臨的最大課題。

鳳山區公所課長指出，鳳山區將近36萬多人口，但外勤的里幹事只有37人，很多事情都會先請內勤幫忙趕工，讓外勤里幹事可以減輕負擔，不過人力上仍是相當吃緊；另外就是防疫期間，里幹事的電話費暴增，這部分也有向長官表達。

韓國瑜了解里幹事防疫上的困擾和需求面後，隨後上到2樓視察里幹事接打電話訪視居家檢疫、隔離等防疫工作。

(中時 )