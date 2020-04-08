中央流行疫情指揮中心今公布新增3例確診，其中案379為本土案例，是名30多歲女性，近期沒有出國史，平時活動地區在住家及周邊地區為主，目前感染源不明，對於記者提問案379是否也住北市高級社區，指揮中心發言人莊人祥表示，相關疫調仍在進行中。

指揮中心指出，案379在清明節(4/4)發病，出現發燒、流鼻水等症狀就醫，醫院採檢通報，於今日確診。衛生單位已初步掌握接觸者共21人，包括個案同住家人及就醫接觸者等，將持續調查個案是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

對於記者詢問案379是否也住高級社區？與女保全的社區相不相同？是否有工作？有沒有國內旅遊史？莊人祥回應，該名案例自訴都待在家裡，沒有上班，偶爾會走路去購物中心買東西，關於他的可能暴露史仍在了解，因某些因素尚不能說明可能的感染源進行調查，目前用其他方式做疫調。

有關案379的詳細疫調，莊人祥表示，個案住在北部，生活單純，丈夫曾在1月時前往廣州，於1/7返台，目前初步了解個案每日都會出門到超市採買，但由於個案出於某些疾病因素，導致目前疫調還有些困難。

之前感染源不明的北部高級社區女保全確診新冠肺炎後，鄰近社區的一名婦女也確診，遽了解是在討論團購的時候曾與女保全接觸，指揮中心已匡列388名接觸者，採檢7人，其中5人檢驗陰性，其餘2人中有1人為社區發燒住戶，採檢結果尚未出爐。

(中時電子報)