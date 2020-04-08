胡瓜8日錄民視《綜藝大集合》，被問到謝忻離開節目後，工作量大減，甚至又被爆出在咖啡店打工，賣房還卡關一事，他回應不知情，但覺得她打工應該是為了學煮咖啡的興趣，而非外界所想是維持生計的方法。至於謝忻換新東家，他給予三點建議，「姿態要更低，你要更努力去做，最重要的是價錢，不是你整個人值不值這個價錢，是底下的人太多。」

謝忻過去是《綜藝大集合》的主持人之一，2018年以節目贏得金鐘獎「綜藝節目主持人獎」之後，胡瓜就曾提醒謝忻「姿態要更低」，「我當時就跟她說，你唯一不能動的就是價格，雖然公司會幫你調，但可能會因此影響工作，甚至沒有工作，大家不會管你怎麼講，所有老闆只看報表。」而胡瓜的一番話也像預言，經紀公司小漲3000元，但隨即爆出感情事件，她的工作也一落千丈。

談及謝忻未來發展，胡瓜表示：「在這波疫情之下，電視圈大受影響，現在藝人就像服務業一樣搶通告，只能說物美價廉的人機會多更多。」他對於子弟兵的發展，相當關照。

(中時 )