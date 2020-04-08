境外移入威脅減輕 陳時中：接下來觀察連假群聚 14:472020/04/08 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 境外移入威脅減輕 陳時中：接下來觀察連假群聚。（本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新增病例數連2日呈現個位數成長，是否代表疫情趨緩？指揮官陳時中說，針對這波疫情下滑，我們只能說是境外移入的威脅在減輕中，但接下來還要觀察連假群聚的傳播情況，最快周日就會有答案，指揮中心仍會持續提高警覺。 (中時 ) #境外移入 #威脅 #減輕 #陳時中 #觀察 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北超前部署？侯喊話中央：對境外全面普篩 11:372020/04/04 政治 防疫最受歡迎人物 謝金河肯定他的表現 08:032020/04/05 政治 陳時中這一步走錯了？網憂防疫破口 14:142020/04/05 政治 集中觀察點 暖心不重樣 04:102020/04/06 焦點新聞 連假人潮湧入景點 蔡正元酸：沒想到陳時中沒想到 18:462020/04/06 政治 《翻爆晚間精選》新增3確診全境外移入 累計376例 17:072020/04/07 生活 黃光芹豁出去！節目大爆陳時中私下為人 00:032020/04/08 娛樂 短評／龔明鑫對撞陳時中 04:102020/04/08 時論廣場 誣食藥署署長通姦陳時中收紅包 北市男誹謗遭起訴 12:462020/04/08 社會 柯酸口罩不足 陳時中：每月28片會爆量 14:402020/04/08 生活 生活熱門新聞 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 感染源不明的案379也住高級社區？ 指揮中心這樣回 - 生活 新增3確診 2例境外 1例本土感染源不明 清明節發病 - 生活 上同間廁所被感染！最容易沾染病毒的3個地方 - 生活 中研院長解釋 新冠病毒恐怖死亡過程 曝唯一解法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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