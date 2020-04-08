國內新增病例數連2日呈現個位數成長，是否代表疫情趨緩？指揮官陳時中說，針對這波疫情下滑，我們只能說是境外移入的威脅在減輕中，但接下來還要觀察連假群聚的傳播情況，最快周日就會有答案，指揮中心仍會持續提高警覺。

(中時 )