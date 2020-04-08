TPK-KY（3673）8日公佈2020年3月份自結合併營收為104.53億元，較前一月份增加27.4％，較去年同期增加20.3％。2020年第一季自結合併營收達281.92億元，較前一季減少23.7％，較去年同期減少9.5％。

(工商 )

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