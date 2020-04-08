TPK-KY 3月營收重回百億元大關、月增27.4％ 14:502020/04/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 TPK-KY（3673）8日公佈2020年3月份自結合併營收為104.53億元，較前一月份增加27.4％，較去年同期增加20.3％。2020年第一季自結合併營收達281.92億元，較前一季減少23.7％，較去年同期減少9.5％。 (工商 ) #TPK-KY #較前 #TPK #月營收 #百億元 也許您會感興趣 推薦閱讀 新洲前2月自結獲利1600萬元 EPS0.27元 16:262020/04/06 財經 急單浮現 圓展三月營收見雙成長 17:272020/04/06 財經 砷化鎵三雄3月營收 全數雙率雙增 17:592020/04/06 財經 返工率上升 客戶回補庫存 毅嘉3月營收倍增 19:352020/04/06 財經 《業績-光電》逐漸復工 GIS-KY3月營收月增63.4％ 07:452020/04/07 財經 《業績-其他》jpp-KY3月營收雙增 Q1仍年減4.76％ 11:252020/04/07 財經 《業績-電子零件》騰輝-KY3月營收4.97億元 創單月歷史新高 14:332020/04/07 財經 《業績-電機》氣立3月營收月翻倍 攀18月來新高 10:342020/04/08 財經 至上3月營收 創近17個月新高 11:362020/04/08 財經 《業績-電機》江興鍛3月營收雙衰 4月看俏 11:592020/04/08 財經 財經熱門新聞 不是要你囤 但衛生紙可能真要缺貨了 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？ - 財經 沙俄減產有「鬼」？油價又崩藏內幕 - 財經 口罩明開放寄海外親友 立委質疑：109國不收根本寄不出去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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