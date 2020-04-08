國際航空運輸協會（IATA）發布的最新分析報告，表明在新冠肺炎COVID-19危機期間，航空旅行需求直線下降，約有2,500萬個工作崗位正處於消失的危險中，今年客運收入估減少2,520億美元，呼籲各國政府伸援手，IATA將為業界重新啟動召開虛擬會議。

該會估計，在全球範圍內，大約6,550萬人的生計依賴航空業，包括旅行和旅遊業。其中有270萬個航空公司工作。在持續3個月的嚴格旅行限制的情況下，國際航空運輸協會的研究估計，全世界航空和相關行業的2,500萬個工作受到威脅，包括亞太地區1,120萬個工作崗位、歐洲560萬個、拉丁美洲有290萬個、北美有200萬個、非洲200萬個、中東90萬個。

預計航空公司在2020年的全年客運收入將比2019年下降2,520億美元（-44％）。航空公司呼籲政府立即提供財政援助，以幫助航空公司保持生存能力，並在疫情得到遏制後引領經濟復甦。IATA則呼籲：直接財政支持、企業債券市場的貸款、貸款擔保和支持、稅收減免。

國際航協總幹事兼首席執行官亞歷山大·德·朱尼亞克（Alexandre de Juniac）表示，沒有任何話可以充分描述COVID-19對航空業的毀滅性影響。2,500萬從事航空公司工作的人將承擔經濟痛苦。航空公司必須是可行的企業，以便在大流行被遏制時能夠領導復甦。現在，航空公司的生命線至關重要

展望未來，除了重大的財政救助外，航空業還需要進行仔細的計劃和協調，以確保在大流行被遏制時航空公司已經準備就緒。

該會指出：「我們以前從未在這個規模上關閉過這個行業。因此，我們沒有啟動它的經驗。這會很複雜。在實際操作中，我們將需要已過期的許可證和證明的突發事件，我們將必須調整操作和流程，以免因輸入病例而造成再次感染。我們必須找到一種可預測且有效的方法來管理差旅限制，在我們重新開始工作之前，必須先解除這種限制。這些只是擺在我們面前的一些主要任務。為了取得成功，行業和政府必須團結一致，共同努力。」

在政府和公共衛生當局允許的情況下，IATA正在尋找一種全面的方法來重新啟動該行業。多利益相關方的方法將至關重要。第一步是在區域基礎上進行一系列虛擬會議（或峰會），將政府和行業利益相關者召集在一起。主要目標將是：了解重新打開封閉邊界所需要的條件，以及可以有效實施和擴展的商定解決方案峰會日期正在確定中，預計將於4月底開始。

(工商 )