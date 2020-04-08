出貨回溫，三福化(4755)業績雙漲報喜。3月營收3.36億元，月增21.31％，年增5.38％；第一季因半導體客戶拉貨動能不錯、面板客戶需求平穩，適時減緩疫情衝擊，累計營收9億元，年減6.23％。今年顯影劑回收(TMAHR)工程隨客戶擴廠看增，加上越南新廠將投產，營運蓄勢推進。

此外，上緯投控(3708)去年本業獲利2.69億元，因有處分風電事業持股利益加持，稅後獲利8.25億元，年減18.59％，EPS8.97元，擬配息4元。3月營收5.34億元，月增162.82％，年減20.19％；前3月營收11.08億元，年減27.28％。

三福化基礎化學品營收佔比約27％、精密化學品約55％，新興化學品(TMAHR)則佔18％。當前越南佈局集中於北越，包括河靜、海防兩廠；其中，越南海防新廠區的材料廠預計上半年投產，氣體廠則規劃下半年完工投產。未來也將伺機將前進南越設廠。

上緯天津子公司上緯 (天津) 風電新材料及上海的上緯新材料，2月營運已陸續復工，營運動能逐步回溫。馬來西亞廠產品為環保耐蝕材料，年產7000噸，去年第2季開始量產，供貨東南亞市場訂單，未來並將逐步拓展至其他海外市場。

(工商 )