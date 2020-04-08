台中捷運綠線力拚今年底通車，台中市長盧秀燕7日偕同交通局長葉昭甫及台中捷運公司董事長林志盈前往捷運文心森林公園站，視察首次曝光的站體內部及車廂設備，據了解，台中捷運綠線沿線從北屯總站起到台中高鐵站共設18座車站，每列2節車廂，可容納536人，車廂間有車間通道，相對寬敞。

盧秀燕表示，捷運綠線年底即將完工通車，現正進行最後的整備、測試及訓練等工作，台中捷運車廂特別加高、加寬，相較國內其他中運量捷運車廂設計寬敞舒適，配上粉紅、粉綠的馬卡龍色座椅，讓民眾搭乘時不但感到安全快捷，風景更是賞心悅目，有夢幻浪漫的感受。

台中捷運綠線

此外，盧秀燕也首次透露捷運綠線站名編號小巧思，她指出，捷運綠線是台中市第一條捷運，車站編號從103a北屯總站至119台中高鐵站，空下編號101及102將預留給綠線往北延伸到大坑的經補庫站，並將往南延伸到彰化編號120、121等；未來位於台灣大道上的捷運藍線編號將以2開頭，捷運橘線則以3開頭編碼，讓民眾容易識別。

葉昭甫則指出，台中捷運綠線為中運量鋼軌無人駕駛系統，全長16.71公里，共有18座車站，每列有2節車廂，單側配有10扇門，可縮短乘客上下車時間，且2節車廂間有車間通道，方便乘客移動，能更有效率服務眾多乘客。

另外，每節車廂車長22.17公尺，寬2.98公尺，高3.78公尺，每列車載客量可達536人，相較國內其他中運量捷運車廂設計寬敞舒適，從第一站坐到最後一站需要32分鐘，目前全力衝刺拚年底提前通車。

台中捷運綠線

林志盈說明，中捷自今年2月3日接管全線18個車站及路軌後，積極展開各項設備操作、模擬演練及班距測試等密集訓練，列車運行測試從2月的每15分鐘一班，3月縮短為8分鐘，4月起推進到正式營運班距「尖峰5分鐘一班、離峰8分鐘一班」測試，預定5月底可進行穩定性測試，若測試順利，可望8月報請市府初勘、履勘，力拚年底前正式通車。

而民眾最關心的中捷票價，林志盈則表示，運價費率已於3月31日經市府市政會議審查通過為｢前5公里內20元，5公里後，每2公里增加5元，單程最多50元｣，將送請市議會審議通過後公告實施，後續將針對不同客群推出旅遊票、定期票、常客回饋計畫等，符合乘客需求。

(中時電子報)